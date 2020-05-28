رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنّئون رئيسي أذربيجان وإثيوبيا باليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،

برقيتي تهنئة إلى إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسهلى ورق، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمناسبة اليومين الوطنيين لبلادهما.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس علييف، والرئيسة ورق.

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى علي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، والدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا.