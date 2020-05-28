«إيفو» يتوقع انكماش الاقتصاد الألماني 6.6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد إيفو الخميس في أحدث تحديث له: إن من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني 6.6 في المئة هذا العام نتيجة لأزمة فيروس كورونا قبل أن ينمو 10.2 في المئة في 2021.

وفي المتوسط، يقول إيفو إن الشركات تتوقع عودة العمليات إلى الوضع الاعتيادي في تسعة شهور بعد إجراءات عزل عام مشددة في الربع الثاني. وفي إطار هذا التصور، فإن الاقتصاد سينكمش 12.4 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري.

وتشير مجموعة من المسوح إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى ببطء بعد تجمد الحياة الاقتصادية في أواخر مارس/ آذار لاحتواء جائحة فيروس كورونا، لكن أحدث بيانات تبرز الأثر غير المسبوق.

وفي إطار أسوأ تصور والذي تستغرق فيه العودة إلى الوضع الطبيعي 16 شهراً، فإن الاقتصاد سينكمش 9.3 في المئة هذا العام وينمو 9.5 في المئة في العام القادم. وينطوي التصور الأكثر تفاؤلاً على تعافي الشركات في خمسة أشهر، مع انكماش الاقتصاد 3.9 في المئة فقط ونموه 7.4 في المئة في العام المقبل.

وتفترض التصورات الثلاثة، التي تستند إلى بيانات عن ثقة الشركات وكذلك الإنتاج وإيرادات الشركات والتجارة الخارجية، تخفيفاً تدريجياً للقيود اعتباراً من نهاية إبريل /نيسان.

لكن بعض الشركات تتأهب لتعاف أطول وأكثر صعوبة، ومن المتوقع أن تستغرق العودة للوضع الطبيعي في قطاع الطيران على وجه الخصوص 16 شهراً. ومن المتوقع أن تستغرق قطاعات السياحة والضيافة وصناعة السيارات فترات أطول للتعافي.