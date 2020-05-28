تعافي 3531 حالة في يوم واحد في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بكوفيد 19، وتعافي 3531 حالة وهو أكبر عدد لحالات تعافي في يوم واحد، كما سجلت وفاة 16 حالة، وبالتالي بلغ إجمالي المتعافين 54.553 حالة، ومجمل الوفيات 441.
وكانت السعودية بدأت اليوم، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.
كما تم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح.
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