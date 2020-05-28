ليبيا.. مقتل 30 طالب لجوء بـ"عمل انتقامي"

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الخميس، مقتل 30 طالب لجوء وإصابة 11 آخرين بمنطقة مزدة (180 كلم جنوب العاصمة طرابلس)؛ جراء "عمل انتقامي" نفذه مواطنون غاضبون من مقتل أحد أقاربهم على يد مهاجرين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "مواطنا ليبيًا مشتبه بضلوعه في عمليات الاتجار بالبشر، قُتل على يد مهاجرين أثناء قيامه بتهريبهم"، دون تقديم توضيحات أخرى بشأن هذه الواقعة.
وأضافت أن "أهالي المجني عليه قاموا برد فعل انتقامي (لم توضحه) على مقتله؛ ما أسفر عن مصرع 26 شخصا من الجنسية البنغالية، و4 أفارقة، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة".
ولم تحدد الوزارة جنسيات الأفارقة القتلى ولا المصابين.
وأشارت إلى أنها أصدرت تعليماتها للجهات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط الجناة.
وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.
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