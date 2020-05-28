كورونا.. قفزة بحصيلة إصابات كورونا اليومية في العراق

بغداد/ الخليج 365

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 322 إصابة بفيروس كوورنا، أغلبها بالعاصمة بغداد، في قفزة بالحصيلة اليومية للإصابات، غداة تحذيرات من تحول المدينة إلى بؤرة للوباء.



وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إن مختبراتها سجلت 322 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت أن منطقة الرصافة في بغداد سجلت 194 حالة، فيما بلغت الإصابات في منطقة الكرخ بالعاصمة أيضا 27 حالة، بينما توزعت باقي الحالات على مناطق أخرى.

Advertisements

ووفق البيان نفسه، سجلت العراق أيضا 4 وفيات، و67 حالة تعافي.

وبحصيلة اليوم، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 5 آلاف و457، توفي منهم 179، وتعافى ألفان و971.

وتأتي الحالات الجديدة بالتزامن مع تحذيرات من تحول بغداد إلى بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد بعد تزايد الحالات المسجلة.



والأربعاء، حذر محافظ بغداد محمد جابر العطا، من "تحول بغداد إلى مدينة موبوءة بفيروس كورونا"، مؤكدا أن "الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد وأعداد المصابين في تزايد"، فيما انتقد ضعف الالتزام بالتوجيهات الصحية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.