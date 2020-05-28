واشنطن تحذر رعاياها من السفر للضفة الغربية وغزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



حذرت السفارة الأمريكية في القدس الخميس، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.



وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "ننصح المواطنين الأمريكيين المقيمين بالضفة الغربية وقطاع غزة أو يفكرون بالسفر إليهما بالحفاظ على درجة عالية من اليقظة، واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني".



وأمرت السفارة في بيانها موظفي الحكومة الأمريكية، "بعدم السفر" إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.



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وأضاف البيان: "من الممكن أن تحدث أعمال عنف بتحذير بسيط أو دون تحذير يستهدف المواقع السياحية، ومراكز النقل، ونقاط التفتيش الحكومية ، والأسواق ومرافق التسوق، أو المرافق الحكومية".



وذكرت "قناة 12" الإسرائيلية الخاصة، أن "تحذير السفارة الأمريكية لمواطنيها جاء في ضوء استعداد تل أبيب لضم أراض فلسطينية لسيادتها".



ونهاية أبريل/نيسان الماضي اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.



وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.