طرابلس.. إصابة 3 بقصف لميليشيا حفتر على أحياء سكنية

وفي تصريح للأناضول، قال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بالحكومة الليبية، إن "3 مدنيين، بينهم طفلان، أصيبوا نتيجة سقوط قذائف أطلقتها مليشيا حفتر على منطقة عين زارة".
وأضاف علي أن حالة المصابين مستقرة، مشيرا إلى أن القذائف سقطت على الأحياء السكنية بالمنطقة.
وتواصل مليشيا حفتر قصف الأحياء السكنية والمواقع المدنية، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
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