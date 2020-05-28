العراق.. تحديد هويات 4 من "داعش" قتلوا بعملية غربي بغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، التعرف على هويات 4 عناصر من "داعش" الإرهابي، بينهم قيادي بارز بالتنظيم، قتلوا قبل يومين في عملية عسكرية غربي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قيادة عمليات بغداد نفذت واجباً (عملية) مشتركاً مع الأجهزة الأمنية في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن "مقتل 4 إرهابيين، بينهم المدعو أبو صهيب، معاون والي الفلوجة العسكري في تنظيم داعش".

وأشار إلى أنه "تم ضبط ثلاثة أحزمة ناسفة مع قنابل يدوية وأسلحة خفيفة".

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والثلاثاء، أعلن الجيش العراقي مقتل الإرهابيين الأربعة، بينهم المدعو "أبو صهيب"، دون تحديد هوياتهم أو الجهة التي ينتمون إليها.

وباليوم نفسه، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مقتل ما يعرف بـ"والي العراق" في تنظيم "داعش" بقصف جوي للتحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق، عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.