مع اقتراب ذكراه الرابعة.. الدوحة: "حصار قطر" يهدد استقرار المنطقة

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365



جددت قطر، الخميس، تأكيدها على أن "الحصار" المفروض عليها من دول خليجية يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي.



جاء ذلك في بيان للمندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وجهته إلى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع افتراضي حول "حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (رسمية).

وقالت المسؤولة القطرية، إن "الحصار الجائر يتناقض مع توجهات المجتمع الدولي، وتحت ذرائع زائفة دون الاكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة".

وتدخل الأزمة الخليجية عامها الرابع، في 5 يونيو/حزيران المقبل، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصرعلاقاتها مع قطر.

وفرضت الدول الأربعة على قطر "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

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وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

وقالت السفيرة القطرية: "تشهد المنطقة العربية أزمات ونزاعات عديدة تتسبب بكمّ هائل من المعاناة".



وأضافت: "عوضا عن السعي للمساهمة في حل وتسوية تلك الأزمات، اختارت دول الحصار مسارا ينتهك أحكام القانون الدولي".



ولفتت السفيرة، إلى أن الأزمات المسلحة في المنطقة، أدت إلى نزوح أكثر من 70 مليون شخص قسريًا.

وأشارت إلى أن هؤلاء النازحين، الفئة الأكثر ضعفا في مواجهة خطر جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.