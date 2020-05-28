الجيش الليبي يطهّر جنوبي طرابلس من الكمائن والألغام

طرابلس/ الخليج 365

جهودٌ مكثفة يبذلها الجيش الليبي لإزالة الكمائن المتفجرة والألغام التي زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خلال هروبها من مناطق جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال خبراء تفكيك الألغام والمواد المتفجرة في الجيش الليبي، في تصريحات للصحافة المحلية والدولية، إنه "تم العثور على أنواع مختلفة من الكمائن المتفجرة، التي يمكن أن تستهدف الدبابات والمدرعات والأفراد".

وأوضحوا أن "من بين الألغام والكمائن المتفجرة ما يمكن تفجيره عبر أجهزة التحكم عن بُعد، وعثر على معظمها في منطقتي صلاح الدين وعين زارة، جنوبي طرابلس".

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ودعا مسؤولو الحكومة الليبية، المواطنين الذين يمتلكون منازل في المناطق المحررة من مليشيا حفتر، إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، وعدم العودة قبل انتهاء عمليات البحث والتمشيط.

وعقب استعادة الجيش الليبي، لقاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس) في 18 مايو/ أيار الحالي، شهدت المناطق الجنوبية من طرابلس هروبًا لمرتزقة شركة فاغنر الروسية وعناصر من مليشيا حفتر نحو مدينتي ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وبني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس).

وخلال هروبها، قامت المليشيا بوضع الكمائن المتفجرة وزراعة الألغام في المناطق السكنية التي كانوا يحتلونها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.