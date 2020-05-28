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إمكانية استقدام حكام أوروبيين للجولات المتبقية من الدوري السعودي

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الخليج - د ب أ 0 تبليغ

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ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات القوية في الجولات الثمانية المتبقية ببطولة دوري كأس الأمير (الدوري السعودي للمحترفين).

وذكرت صحيفة نقلاً عن مصادرها الخاصة، اليوم الخميس، أن الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أوروبيين، لإدارة المباريات القوية في الثماني جولات المتبقية بالدوري والبقاء في لمدة شهر ونصف الشهر.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال اعتماد القرار سيلتحق الحكام بمعسكر الحكام السعوديين، الذي ينطلق في مطلع أغسطس (آب) المقبل في مدينة أبها لمدة 12 يوماً.

وأوضحت أن اتحاد القدم سيواجه صعوبة في جلب حكام النخبة من القارة الأوروبية بسبب التزامن مع مباريات .

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