المحامي ضياء العطرجي : من لا يلتزم بالحجر الصحي ونقل العدوى يعرضه إلى غرامة مالية أو السجن أو كلاهما

أوضح المحامي والمستشار القانوني ضياء بن سمير العطرجي بأنه في مرحلة رفع منع التجول الكلي و الرجوع إلى منع التجول الجزئي فإن خروج المواطن أو المقيم المصاب أو المشتبه بإصابته ولم يلتزم بالحجر الصحي ونقل العدوى قد يعرضه إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات أو الغرامة و السجن معاً و في حال تكرر ذلك تضاعف تلك العقوبة والمقيم يُبعد عن البلاد نهائياً.

وأضاف العطرجي بأنه على المواطنين والمقيمين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية الوقائية من بعد الله عز وجل على عدم نقل العدوى و أن على الجميع الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة خاصة و كافة أجهزة الدولة عامة وذلك لمنع نقل الوباء والقضاء عليه و إعادة الحياة لطبيعتها بحول الله تعالى.

وأختتم قوله بأن على الجميع السمع و الطاعة لولاة أمرنا لقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ)) [الآية 59 – سورة النساء ] حفظ الله هذه البلاد و قيادتها و شعبها و مقيميها و سائر بلاد المسلمين.