شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 10 إجراءات احترازية في المساجد بعد قرار رفع الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وضعت وزارة الشؤون الإسلامية مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتخذة في المساجد بعد قرار رفع الإيقاف. ومن ضمن هذه الإجراءات: – فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق. – مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق. – فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة. – رفع المصاحف والكتب مؤقتا من المساجد. Advertisements – ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين. – إغلاق جميع البرادات وثلاجات المياه. – عدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات أو أي شيء آخر من طيب أو سواك. – إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء. – الإبقاء على تعليق الدروس والبرامج والمحاضرات وحلقات التحفيظ. – ترك مسافة 2 متر بين كل مصل وآخر.

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