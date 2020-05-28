شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. اشتعال مركبة وإصابة شخص في تصادم بـ «الطوال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الهلال الأحمر، بمنطقة جازان صباح اليوم الخميس، حادث تصادم مركبتين على طريق الحضرور التابع لمحافظة الطوال، نتج عنه احتراق إحدى المركبات وإصابة مواطن بإصابة متوسطة، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت على الرقم 997 بلاغًا، صباح اليوم الخميس، عند الساعة 6.48 عن تصادم مركبتين باتجاه طريق الحضرور التابع لمحافظة الطوال.

وأضاف الصرخي أنه تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها تبين وجود حالة إصابتها متوسطة.