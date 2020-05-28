شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي ومطاعم العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في مقاهي ومطاعم العاصمة. وأوضحت الأمانة أنقرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشمل تقديم الشيشة والمعسل. وأكدت أن ذلك يأتي امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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