شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأرصاد» يكشف أقل مناطق المملكة تلوثاً خلال فترة منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن الطريقي، أن معدل نسبة انخفاض التلوث في المملكة خلال فترة منع التجول بلغ 43%، إذ تم رصد أكبر نسبة انخفاض في منطقة الرياض حيث بلغ معدل الانخفاض 62%.

من جهتها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في “إنفوجرافيك” نشرته اليوم على حسابها بموقع “تويتر”، أن جودة الهواء وذرات الغبار في 11 منطقة هي (مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، عسير، جازان، القصيم، الباحة، حائل، الجوف، تبوك)، تميزت بالجودة الصحية والعلامة الخضراء.