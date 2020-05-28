قطر تسجل 3 وفيات و1967 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليصل عدد الوفيات الى 33 حالة اضافة الى تسجيل 1967 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان لها ان حالات الوفاة الجديدة المسجلة تعود لاشخاص يبلغون من العمر (81 عاما) و (50 عاما) و (25 عاما) حيث كانوا يعانون من امراض مزمنة وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وكشفت عن تسجيل 1967 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع اجمالي الاصابات الى 50814 حالة موضحة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

واضافت الوزارة انه تم ايضا تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

وذكرت ان حالات الإصابة بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدروهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

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واوضحت انه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس العزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

واعلنت ان الوزارة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة إدخال 23 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 214 حالة.

واشارت الى تسجيل 2116 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في قطر إلى 15399 حالة.