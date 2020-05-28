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هذا ما حدث عند إعادة فتح المدارس في الدنمارك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

هذا ما حدث عند إعادة فتح المدارس في الدنمارك

متابعات_ الخليج 365

قال طبيب في علم الأوبئة والأمراض المعدية في معهد الأمصال الدنماركي إن إعادة فتح المدارس لم يسفر عن زيادة في الإصابات بفيروس بين الطلاب.

 

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وكانت الدنمارك واحدة من أوائل الدول التي أعادت فتح المجتمع في 15 أبريل بعد إغلاق لمدة شهر واحد، مما سمح للطلاب حتى الصف الخامس بالعودة إلى مدارسهم.

 

وقال الطبيب بيتر أندرسن وفقا لرويترز "لا يمكنك أن ترصد أي آثار سلبية من إعادة فتح المدارس" في إشارة إلى البيانات التي تم تحديثها أمس الأربعاء .

 

وأظهرت أحدث البيانات عدم وجود زيادة كبيرة في الإصابات بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و19 عاما في الأسابيع التي أعقبت إعادة فتح المدارس جزئيا

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