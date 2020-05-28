شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 10 وفيات و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع المجموع إلى 24112 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع المجموع إلى 24112، بالإضافة إلى تسجيل 10 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185، وذلك خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن أخر مستجدات وباء كورونا فى الكويت.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المئة ألف، رغم انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة، وعودة المتاجر للعمل، وخروج الأميركيين من العزل العام على مستوى البلاد، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا فى العالم من تفشى وباء كورونا.

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وفيما أعلنت السلطات الصحية فى الهند عن تسجيل 6566 إصابة جديدة و194 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت وزارة الصحة فى روسيا عن أخر مستجدات الوباء العالمى، حيث تم تسجيل 174 وفاة و8371 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4142 والإصابات إلى 379051 داخل روسيا.

وتخطّت البرازيل، عتبة 25 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 1086 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.