شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: حرس الحدود يخلى بحارا صينيا على متن سفينة فى مياه البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سفينة حرس الحدود "الليث" بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم، من إخلاء بحار صيني الجنسية، يبلغ من العمر 34 عاماً، كان قد تعرض لكسر في كف يده اليمنى على متن إحدى السفن، وذلك شمال ميناء جدة الإسلامي في مياه البحر الأحمر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) تلقى اتصالاً من كابتن السفينة ( CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونج كونج، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقمها، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليس لديه أية أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وبين أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC حدد على الفور موقع السفينة (يقع على بعد (77) ميلاً بحرياً -غرب محافظة أملج-) وتم تحديد نقطة التقاء لإخلاء المريض، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه جرى نقل المريض، إلى المستشفى مع اتخاذ التدابير والاحترازات الطبية اللازمة كافة وقاية من الفيروس، مفيدا أن حالة المريض الصحية مستقرة.