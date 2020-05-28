شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و314 حالة شفاء و3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة إجراء أكثر من 38 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة قد تلقى تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران اليوم الخميس من (أبوظبي - مرسي علم) إلي أرض الوطن .



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين ، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبي - مرسي علم ) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين ، والمقرر أن تغادر أبوظبي اليوم الخميس في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات .

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وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجز الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن .