شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى 39 مصابا بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة الطب فى العاصمة العراقية بغداد، عن تماثل 39 مصابا بفيروس كورنا المستجد إلى الشفاء التام.

وقالت ادارة المدينة الطبية، في بيان مقتضب، أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم /الخميس/ - "إن 39 مصابا بفيروس كورونا المستجد تماثلوا إلى الشفاء التام خلال اليومين الماضيين"، مضيفة أن المتعافين خرجوا من مركز الشفاء التخصصي بعد تماثلهم للشفاء التام.

يشار إلى بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق 5 آلاف و135 إصابة، بينها 2904 حالة شفاء، و175 وفاة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة.

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