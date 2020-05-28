الخطوط الجوية الكويتية تتخلى عن 1500 موظف وافد بسبب تداعيات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الاستغناء عن خدمات 1500 موظف وافد من العاملين بمختلف القطاعات؛ وذلك نظرا لتداعيات أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأثيرها السلبي على التشغيل التجاري للشركة.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية - في بيان اليوم /الخميس/ على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إنها مع تقديمها كل الشكر والتقدير للموظفين المنتهية خدمتهم، على ما بذلوه من عطاء ومجهود خلال فترة عملهم بالشركة، فإنها تؤكد أن اهتمامها بموظفيها يأتي على رأس أولوياتها، وأن هذا القرار الصعب يأتي نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص، وقطاع الطيران العالمي بشكل عام.

وأوضحت الشركة، أنه من المتوقع استمرار تأثير فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران، معربة عن أملها في سرعة انجلاء غمة هذا الوباء عن الكويت والبشرية جمعاء، وما لحق بها من آثار سلبية مباشرة على الأوضاع الاقتصادية عامة، وشركات الطيران بصفة خاصة.

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