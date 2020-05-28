شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: تسجيل 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 345 لعمانيين و(291) لجنسيات أخرى، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 9 آلاف و9 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم /الخميس/ - أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء، وسجلت 40 حالة وفاة.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الارشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا و وزارة الصحة

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