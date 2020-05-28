المرشح الرئاسى الجزائرى السابق ميهوبى يتنحى عن قيادة حزب "الأرندى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عز الدين ميهوبى المرشح الرئاسى السابق بالجزائر، ووزير الثقافة الأسبق، اليوم الخميس التنحى عن قيادة حزب التجمع الوطنى الديمقراطى "الأرندى" ثانى أكبر الأحزاب تمثيلا فى البرلمان.

وقرر الحزب في مؤتمره العام السادس اليوم تزكية الطيب زيتوني وزير المجاهدين السابق أمينا عاما له خلفا لميهوبي الذي قال في كلمته خلال المؤتمر إنه سيتفرغ للكتابة والأدب، ولن يتخلى عن نضاله.

وطلب ميهوبي من المؤتمر تزكية زيتوني لمنصب الأمين العام ودعا أعضاء الحزب لدعمه.

وحل ميهوبي رابعا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 7.26%.

ويعد ميهوبي أحد أبرز المثقفين الجزائريين وهو روائي وشاعر وصحفي، وسبق له شغل منصب وزير الاتصال (2008 – 2010)، ووزير الثقافة (2015 – 2019)، كما شغل مناصب مدير المكتبة الوطنية الجزائرية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر ومدير المؤسسة الوطنية للإذاعة.

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