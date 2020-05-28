شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطنة عمانية إثر إصابتها بكورونا لترتفع الوفيات إلى 40 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتبلغ من العمر 51 عاما؛ ليصل عدد الوفيات من هذا المرض فى السلطنة إلى 40 وفاة.

وتقدمت الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - اليوم /الخميس/ - إلى ذوي الفقيدة بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 255 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 166 حالة لعمانيين، و89 حالة من جنسيات أخرى؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 8 آلاف و373 حالة، وتماثل 2177 حالة للشفاء.

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