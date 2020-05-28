شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بالأردن تعلن عودة العمل في عيادات الاختصاص يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements أعلنت وزارة الصحة بالأردن عن عودة العمل في عيادات الاختصاص في المراكز الصحية الشاملة والعيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لها يوم الأحد المقبل، باستثناء مستشفى الأمير حمزة، الذي خصص لعلاج وعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بينت الوزارة أن الكوادر الصحية ستقدم الرعاية الصحية كاملة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأمومة والطفولة وفحوصات ما قبل الزواج، مشيرة إلى الاستمرار بصرف وصفات الأمراض المزمنة عبر المنصة الالكترونية www.emed.hakeem.jo وبالآلية المعمول بها حاليا. وبهدف التخفيف عن المواطنين، أكدت الوزارة أنها تدرس إصدار منصة خاصة لأخذ مواعيد مسبقة لمراجعة عيادات الاختصاص،داعية المواطنين إلى أخذ سبل السلامة الصحية وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي بين المراجعين.

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