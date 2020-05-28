شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن صرف رواتب مايو للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، أن الشركات والمؤسسات العاملة فى القطاع الخاص بدأت فعلياً بصرف رواتب موظفيها البحرينيين لشهر مايو، والذين تكفلت الحكومة بدفع أجورهم، وذلك بعد أن استكملت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى إجراءات تحويل جميع المبالغ إلى حسابات أصحاب العمل لسداد أجور العمال المواطنين المؤمن عليهم لدى الهيئة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية، أكد الوزير ان الوزارة ستقوم بالمعالجة الفورية لأى تأخير أو صعوبات إن وجدت في عملية الصرف يتم التبليغ عنها عبر الأرقام الهاتفية أو البريد الإلكتروني المخصصة لهذا الشأن، داعياً جميع المنشآت إلى دفع الرواتب في مواعيدها المقررة

وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحرص عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والحكومة، والمتابعة المستمرة لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا

وأكد حميدان ان الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماماً ودعماً متزايداً في ظل هذه الظروف نظراً لما له من دور اقتصادي محوري في مملكة البحرين، مشيراً إلى ان دفع رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يأتي في سياق إظهار هذا الدعم، منوهاً في الوقت ذاته بتعاون أصحاب العمل والتزامهم بصرف أجور البحرينيين العاملين لديهم في الأوقات المحددة