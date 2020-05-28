الجزائر.. ثاني أحزاب بوتفليقة ينتخب أمينا عاما جديدا

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

انتخب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم خلال رئاسة عبد العزيز بوتفليقة الجزائر، الخميس، الطيب زيتوني أمينا عاما للحزب، خلفا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المسجون بقضايا فساد.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن مراسم انتخاب الأمين العام الجديد جرت في مؤتمر استثنائي بالعاصمة، وفق تدابير خاصة بسبب جائحة فيروس كورونا، بينها ارتداء الكمامات وتقليص عدد المشاركين.

وبالإجماع، زكى المشاركون في المؤتمر زيتوني (54 عاما)، لعدم وجود مرشح منافس له.

وعقب تزكيته، قال زيتوني إنه كان معارضا لسياسة القيادة السابقة للحزب، بسبب ما سماها "ممارسات تسلطية انحرفت بالحزب عن مساره وأهدافه".

وأضاف أن مهمته هي إعادة الحزب إلى الطريق، ولم شمل مناضليه.

وكان أويحيى، أبعد زيتوني من واجهة الحزب عام 2013، بسبب مواقف معارضة لسياسته.

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ويشغل زيتوني، منذ سنوات، منصب مدير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (حكومية).

ويمر "التجمع الوطني"، الذي كان ثاني أكبر الأحزاب الداعمة لبوتفليقة (1999 ـ 2019)، بمرحلة عدم استقرار، منذ سجن أويحيى.

والتجمع، هو ثاني أكبر حزب تمثيلا في البرلمان والمجالس المحلية حاليا، بعد حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان يرأسه بوتفليقة.

وفي يونيو/ حزيران 2019، تم سجن أويحيى، لعلاقته بقضايا فساد خلال توليه رئاسة الوزراء إبان حكم بوتفليقة، الذي استقال من رئاسة البلاد، في 2 أبريل/ نيسان من العام نفسه، تحت ضغط احتجاجات شعبية رافضة لحكمه.

وبعد سجن أويحيى، تولى عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة خلال حكم بوتفليقة، ومرشح لرئاسيات ديسمبر/ كانون الأول 2019، منصب أمين عام الحزب بالنيابة، في يوليو/ تموز الماضي.

وتأسس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في فبراير/ شباط 1997، وفاز بالانتخابات البرلمانية والبلدية بعد أشهر قليلة من تأسيسه.

ويربط مراقبون الحزب بعمليات تزوير واسعة مست الانتخابات البرلمانية والبلدية عام 1997.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.