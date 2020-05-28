تونس.. توقيف 47 مهاجرا غير نظامي حاولوا التسلل لأورويا

يسرى ونّاس/الخليج 365
أعلنت السلطات التونسية، الخميس، توقيف 47 مهاجرا غير نظامي، بينهم نساء، أثناء محاولة تسللهم عبر الحدود إلى أوروبا.
جاء ذلك في بيانات منفصلة للناطق باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي على حسابه بموقع فيسبوك، أشار فيها إلى إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية، يومي الثلاثاء والأربعاء.
والأربعاء، أوقفت دوريات الحرس الوطني بمحافظة صفاقس (جنوب) 16 شخصا من عدة جنسيات إفريقية، بينهم 9 نساء وطفل، أثناء محاولة تسللهم عبر الحدود إلى أوروبا.
فيما أوقفت السلطات في المحافظة ذاتها الأربعاء، 26 آخرين، بينهم 20 تونسيا، أثناء استعدادهم للهجرة غير النظامية.
كما تمكنت السلطات بمحافظة المهدية (شرق)، ليل الثلاثاء/الأربعاء، من توقيف 5 تونسيين أثناء محاولة التسلل إلى أوروبا.
وخلال أيام مضت، أوقفت السلطات التونسية، 272 مهاجرا غير نظامي، بينهم 94 إفريقياً، خلال إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية في البلاد.
وازدادت وتيرة الهجرة غير النظامية، منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة السابقة، بعد تشديد السلطات من إجراءاتها ضد منظميها.
ووفق أرقام رسمية، فإن 22 ألف شاب تونسي هاجروا بطرق غير نظامية، في 2011، نحو السواحل الإيطالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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