عرب كركوك يرفضون آلية تشكيل مفوضية انتخابات المحافظة

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعرب المجلس العربي في كركوك، شمالي العراق، الخميس، عن رفضه لآلية تشكيل مفوضية الانتخابات في المحافظة، محذرا من "ردود أفعال قد تعكر التعايش المجتمعي".

وقال المجلس (الممثل الرئيس لعرب المدينة)، في بيان، إن "هناك تهميشا وإقصاء للمكون العربي من المناصب في مفوضية الانتخابات، ولم يُسند لهم إلا منصب واحد من مجموع 15 منصبا".

وأضاف أنه تم "إسناد المناصب الحساسة في مفوضية انتخابات كركوك لموظفين كانوا متهمين بالتلاعب بالأصوات (...) خلال الانتخابات، وعليهم مجالس تحقيقية داخل المفوضية".

ويدير مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك قيس محمد خورشيد، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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وأعرب المجلس العربي عن رفضه "إصرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ببغداد على إسناد منصب مدير مكتب مفوضية كركوك لقومية واحدة طيلة 15 عاما، وكأنه حق قومي لا يجوز إسناده لموظف من قومية أخرى".

وأردف: "نسجل اعتراضنا على مكتب مفوضية كركوك، وننتظر من مجلس المفوضين إعادة النظر في التقسيم، وإعطاء الفرصة الكاملة لأبناء المكون العربي، وبصورة عادلة ومنصفة ومتساوية مع الآخرين، للمشاركة في إنجاح العملية الانتخابية، ولتفادي أي ردود أفعال أكثر حدة من أبناء المكون العربي في كركوك قد تعكر التعايش المجتمعي".

وتضم كركوك خليطا من العرب والتركمان والأكراد، وهي من المحافظات المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وتخضع كركوك من الناحيتين الإدارية والعسكرية إلى سلطة الحكومة الاتحادية، وكانت قبل عام 2017 خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة (حرس إقليم كردستان شمال العراق).

ويشكو ممثلو العرب والتركمان في كركوك من أن غالبية المناصب الإدارية المهمة في المحافظة مشغولة من جانب الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.