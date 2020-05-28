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إزالة تعديات بمساحة ١٤١ ألف م2 بأحد رفيدة

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أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة ولجنة التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية تعديات على أراضٍ عامة في مواقع متفرقة تقدر مساحتها ١٤١ الف متر مربع.

أكد ذلك رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي، مؤكداً أن التعديات تمثلت بإنشاء مباني وأسوار من الحجر وشبوك وغرف غير نظاميه وزراعة أشجار متنوعه وبدون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية.

موضحاً أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية تطبق الأنظمة والتعليمات وتعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبة والمتابعة، وفقا لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية.

مبيناً أهمية الوقوف ضد التعديات التي من شأنها تأخير حركة التنمية وإعاقة التخطيط العمراني الحديث بالإبلاغ الفوري عن أي تعدٍ.

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