حياتنا ونهاية كورونا!!

ونحن على مشارف العودة لحياتنا الطبيعية وممارسة أنشطتنا بعد فترة ركودٍ شملت شتى مناحي الحياة..

وجدنا كل الجهود المبذولة من دولتنا الفترة الماضية وقد وقفت على المحك القادم المتمثل بوعي المجتمع من مواطنين ومقيمين ومخالفي الإقامة في تطبيق الإحترازات التي فرضتها وزارة الصحة..

ومن الطبيعي في الفترة القادمة زيادة الإختلاط ولسنا مجتمعًا ملائكيًا فمنا الواعي وغيره فعلينا ضبط تصرفاتنا تجاة تجاوزات الآخرين بما يعالج الموقف بحكمة تضمن سلامة الجميع..

ولعل الفرصة مناسبة لتقديم بعض المقترحات والمتمثلة في :

1-ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام معقم اليدين المرخص.. والتخلص منها بطريقة سليمة.

2- البعد عن التزاحم وعدم المغامرة وتذكر بأن استهتارك لا قدر الله عواقبه وخيمة على أسرتك وخاصة كبار السن منهم والأطفال.

3- عدم اصطحاب الأطفال لحمايتهم وهم ضمن مسؤوليتك.

4- تمكين الخدمات الإلكترونية عن بعد لكافة الوزارات بخدمات واسعة وبجودة عالية.

5- أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل العمل بنظام الورديات ( الشفتات) الأسبوعي حتى نهاية العام الحالي وتقليص ساعات العمل بأقل عدد ممكن من الموظفين خلال الأسبوع وعدم السماح بدخول المنشأة إلا بورقة إحالة إلكترونية لتنظيم عدد المراجعين في اليوم.

6 -يمكن الاستفادة من تطبيق توكلنا في تنظيم دخول جميع المرافق العامة مع مرعاة وجهة الشخص ومدة بقائه وعدد الأشخاص المرافقين لمنع تواجد عدد كبير من الأشخاص في نفس المكان والوقت.

7- هيلكة توزيع الخدمات الحيوية في الأحياء مستقبلآ بشكل منظم بما يحافظ على مقومات الحياة الكريمة لساكني الحي أو القطاع تحسبآ لأي طاريء لا سمح الله.

ختاماَآ يجب الحذر من الانتكاسة بعد العافية ستعود الحياة كما كانت بإذن الله ونحن نتبع خطوات جيدة في إعادتها تدريجيا وهذا لا يعني أن أستمتع بكل ما حرمت منه سابقآ وكأني لن أستمتع به مستقبلآ بل أستمتع في حدود أمنه.. فما يمكنك تأجيله فهو الأفضل وهنا يمكن القول في العجلة الندامة وفي التأني السلامة واربط حزام حياتك.

#أكسجينيات : تنفس الحرية بحدودها ولا تجعل أنفاسك تقضي عليك !!!

بقلم: مفرح مانع