الكويت تعلن شفاء 752 حالة من كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 752 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 8698 حالة.

وقال باسل الصباح: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.