وزارة الحج: استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية

أكدت وزارة الحج والعمرة، استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية، مبينةً أنه ستتم المراجعة الدورية لذلك.

وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”: بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، تؤكد وزارة الحج والعمرة استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية، وستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة، حمى الله الجميع من هذه الجائحة. اظهر المزيد

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