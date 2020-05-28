السوق المالية تعلن عودة العمل بساعات التداول الرسمية

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 8/ 10/ 1441هـ الموافق 31/ 5/ 2020م وفقًا للتالي:
– الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا
– الجلسة الثانية (السوق مفتوح- تنفيذ): من 10:00 صباحًا إلى 03:00 مساءً
– الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:00 مساءً إلى 03:10 مساءً
(ويُستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)
– الجلسة الرابعة (التداول على سعر الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً
(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)
– الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 03:20 مساءً إلى 04:00 مساءً
(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة؛ حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00 مساءً).
وتؤكد “تداول” حرصها الدائم في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيها، وضمان سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية.
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