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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الاختبار التجريبي عن بعد إلزاميًا؟.. «تقويم التعليم» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت “هيئة تقويم التعليم”، أن “الاختبار التجريبي الإلزامي التحصيلي عن بعد، هو محاكاة للاختبار التحصيلي الفعلي ويمنح الطلاب والطالبات الفرصة للتعرف على منصة الاختبار عن بعد”.
وأضافت “تقويم التعليم” على حسابها في “تويتر”: أن الاختبار التجريبي يمنح الطلاب فرصة التعرف على “بيئة الاختبار المزودة بالمراقبة الذكية ليصبحوا مؤهلين لأداء الاختبار التحصيلي الفعلي”.
وأشارت إلى أنه “تم تصميم الاختبار التجريبي على نفس طريق الاختبار الفعلي، وسيتم إرسال موعد الاختبار التجريبي على البريد الإلكتروني حسب جدولة الاختبار التجريبي”.
وختمت “تقوم التعليم”، بالتنويه إلى أن الاختبار “سينفذ خلال 6 أيام ابتداءً من 6 شوال 1441هـ، الموافق 29 مايو 2020م، وحتى 11 شوال 1441 هـ، الموافق 3 يونيو 2020م”.
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