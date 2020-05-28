ثغرة أمنية في البريد الإلكتروني لأبل تهدد ملايين الهواتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلقت شركة أبل تحديثات لتطبيقات الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد لسد ثغرات أمنية في تطبيق البريد الإلكتروني Mail، ولذلك يتعين على المستخدم تثبيت التحديثات بمجرد توفرها على الفور، وذلك من خلال النقر على زر "التثبيت الآن"، وفقا لـ بوابة التقنيات "هايزه أونلاين" .



وإذا لم يحصل المستخدم على التحديثات الجديدة حتى الآن، فيمكنه تثبيتها على الأجهزة الجوالة من خلال توصيل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي بالشاحن وتوصيله بشبكة الواي فاي، وبعد ذلك تصفح قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج"، ثم النقر على بند "تنزيل وتثبيت"، وبعد تثبيت التحديثات يجب أن تكون الإصدارات الآمنة 13.5 أو 12.4.7 على الجهاز الجوال.

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كما أطلق عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل الإصدار الجديد من Catalina 10.15.5 من نظام التشغيل "ماك أوإس" macOS، مضيفة ميزتها الجديدة لسلامة البطارية، وخيارات جديدة في خدمة "فيس تايم FaceTime".

وتساعد ميزة سلامة البطارية الجديدة في إطالة عمر بطارية حواسيب "ماك بوك"، خاصةً أن بطاريات الليثيوم أيون – وبطاريات (ماك بوك) منها – ينخفض عمرها مع مرور الزمن، مما يعني أنها تبدأ عادةً في الاحتفاظ بشحن أقل مع تقدم الحاسوب في العمر. وقد صُممت الميزة الجديدة الخاصة بسلامة البطارية في نظام "ماك أوإس" لإبطاء عملية الشيخوخة هذه، بحيث تحتفظ البطارية بمزيد من الشحن لمدة زمنية أطول.

وستشغل ميزة سلامة البطارية الجديدة افتراضيًا لأجهزة "ماك بوك"الجديدة التي تصدر مع macOS 10.15.5أو بعد الترقية إلى macOS 10.15.5، وذلك في حال كان الحاسوب يدعم منفذ Thunderbolt 3، مما يعني أن ذلك يشمل أجهزة "ماك بوك برو" التي أُطلقت منذ عام 2016، وأجهزة "ماك بوك أير" التي أُطلقت منذ عام 2018.

وسيتيح تحديث macOS 10.15.5 الجديد أيضًا إيقاف تشغيل الميزة في مكالمات "فيس تايم" الجماعية التي تغير حجم صورة المتكلم الحالي، وتضيف عناصر تحكم لتمكن المستخدمين من معايرة شاشة Pro Display XDR على نحو أفضل.