فيسبوك تنافس تيك توك بتطبيق جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دخلت فيسبوك على خط المنافسة مع تطبيق تيك توك الشهير، أطلقت مجموعة فيسبوك الداخلية للبحث والتطوير، تطبيقًا جديدًا يسمى Collab، ويعد هذا التطبيق بتقديم نهج جديد لصناعة الموسيقى التعاونية من خلال الجمع بين صناع المحتوى والمعجبين لإنتاج مقاطع فيديو أصلية ومشاهدتها ومزجها ومطابقتها.



وعادت عملاقة التواصل الاجتماعي مع "Collab" إلى التركيز على الفيديو، وفي حين أن بعض عناصر التطبيق الجديد مستوحاة من تطبيق "تيك توك" TikTok، إلا أن الفرق هو أنه يمكن خلط جميع مقاطع الفيديو المنشورة على "Collab" ومطابقتها مع غيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن فيسبوك صممت Collab لإنتاج مقاطع فيديو موسيقية أصلية في الوقت الحالي، مما يميزه عن تطبيقات الفيديو الأخرى، من ضمنها (TikTok) و (Dubsmash) و (Triller)، التي تتيح للمستخدمين إنتاج محتوى للموسيقى من الأغاني الشائعة المتاحة عبر قائمة داخل التطبيق.

وبالرغم من التركيز على الموسيقى، إلا أنه ليس من الضروري أن يكون المستخدم موسيقيًا موهوبًا للنشر فيCollab، إذ يمكنه المشاركة عن طريق القيام بأشياء بسيطة، ويمكن للموسيقيين بعد ذلك استخدام هذا الفيديو جنبًا إلى جنب مع المحتوى الخاص بهم.

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ويمكن لصناع المحتوى عبر Collab تسجيل مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة أو التمرير لاكتشاف مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة من أجل إنتاج مقطوعة جديدة أو ما تطلق عليه فيسبوك اسم Collab.

ويصل طول مقطع الفيديو الموسيقي الواحد إلى 15 ثانية فقط، ولا تريد فيسبوك أن يكون التطبيق الجديد منصة احترافية لإنتاج الموسيقى، بل هو عبارة عن تطبيق يستخدم للتسلية والتجريب.

وقالت فيسبوك إن صناع المحتوى قادرين على مشاركة هذه الإبداعات على منصات أخرى، مثل أنستقرام أو تيك توك، لكن بعد نشرها في البداية ضمن Collab، وأضافت أنها تبحث في خيارات حفظ مقاطع الفيديو المنتجة باستخدام Collab دون نشرها بشكل علني أولاً.

وحاولت فيسبوك محاكاة تطبيق TikTokفي الماضي، لكنها فشلت، وخاصة فيما يتعلق بميزة التعديل Reelsعلى أنستقرام والتطبيق المستقل Lasso، وتبذل العملاقة الاجتماعية جهودًا كبيرة لمراقبة الشركات الناشئة التي قد تستحوذ على اهتمام المستخدمين.

وقالت فيسبوك إنها تعمل على تطوير Collab منذ بضعة أشهر، لكنها سارعت إلى إطلاقه الآن في ظل إجراءات الحظر المنزلي في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة الفيروسات التاجية، ويمكن الاشتراك لتجربةCollab، على أن يبدأ التوفر لمالكي هواتف آيفون في الولايات المتحدة وكندا.