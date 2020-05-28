الإمارات تساعد دولا خلال رمضان بحوالي 435 طن مساعدات طبية لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

بلغت مساعدات دولة الإمارات، من الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقائية لدول العالم، خلال شهر رمضان، نحو 435.7 طن لمعاونة هذه الدول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشكلة بذلك مشهداً تاريخياً مستكملاً لعناصر القوة الناعمة الراجحة التي تتمتع بها الدولة وممثلة بتلك المساعدات تجسيداً واقعياً لأبهى صور التكافل الإنساني والاقتصادي بين البشر.

وتمثلت أوضح وأثقل رسائل القوة «الناعمة» التي ميزت جهود الإمارات في التكافل الإنساني والاقتصادي، في وصول قوافل المساعدات إلى شعوب عدة حول العالم دون النظر إلى المواقف السياسية لدولها، وذلك انطلاقاً من أن يد العون والغوث تشمل الجميع.

وخلال شهر رمضان أرسلت الدولة طائرات مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر المتحدة و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أفغانستان، و4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جامبيا، و14 طناً من المساعدات الطبية إلى الأراضي الفلسطينية لتعزيز جهود مكافحة «كورونا»، كما قدمت الدولة عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» 1000 سلة غذائية تزن حوالي 43 طناً لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 5 آلاف شخص.

وتضمنت المساعدات إرسال طائرات مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى رومانيا، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مونتينيجرو، 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بيلاروسيا، و6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي، و6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، و7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي.

كما أرسلت طائرات مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوزبكستان، و5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غينيا، وتسيير قافلة إغاثية من «المير الرمضاني» لأهالي مديرية الشحر بمحافظة حضرموت اليمنية، تتضمن 2000 سلة غذائية تزن 85 طناً و600 كيلو من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، استهدفت 10 آلاف فرد من الأسر المحتاجة بمديرية الشحر في حضرموت.

وخلال الشهر الفضيل أرسلت الدولة طائرات مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنجلاديش، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الفلبين، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، و14 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، و20 طناً من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا.

كمت قدمت الدولة 4000 سلة غذائية تزن 171 طناً و200 كيلوجرام من المساعدات والمواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية للأسر غير القادرة بمديرية الشحر في حضرموت باليمن، وذلك في بداية شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية.

وفي السياق ذاته وزعت سفارة الدولة في البرازيل 3000 سلة غذائية، خلال رمضان أيضاً، على 10 مراكز اجتماعية.