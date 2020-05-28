شرطة الشارقة تعيد فتح معاهد التدريب ومركز خدمات المرور والترخيص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إعادة فتح معاهد تدريب السياقة والفحص ابتداءً من أمس الأول الأربعاء، وذلك لتقديم خدمات التعليم والتدريب والفحص واستخراج رخص القيادة، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية، التي تهدف لحماية المتعاملين والموظفين وضمان سلامتهم.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة، على توفير الخدمات المقدمة للمتعاملين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وفق أفضل المعايير المتاحة، التي ترضي تطلعات المتعاملين وتضمن سلامتهم، وتحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم ماجد محمد النعيمي، نائب مدير الإدارة، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وضمن سعي القيادة المستمر إلى تقديم خدماتها المتميزة للمتعاملين بسلاسة ويسر مشيراً إلى الالتزام بنسبة 30% من القدرة التشغيلية والاستيعابية للمعاهد ومراكز الخدمات وفق ما تم تحديده من قبل الجهات المختصة لتشغيل مرافق الخدمات العامة، حيث إنها تضع سلامة أفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، وقد وضعت بعض الاشتراطات الخاصة بالوقاية للمتعاملين ومنها: التعقيم، والتطهير للمركز، وسيارات التدريب على مدار اليوم، والتنسيق مع المراجعين عن طريق المواعيد المسبقة بتحديد الوقت والتاريخ تجنباً للاتصال المباشر، وخضوعهم لأجهزة التعقيم والرصد الحراري عند دخولهم، وإلزامهم بارتداء كمامات الوجه، والقفازات المقدمة من المركز، وضرورة التباعد عن الآخرين بمسافة الأمان والتي لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وعلى أن تكون مناطق الانتظار مراعية لشروط التباعد الجسدي، لضمان سلامة المراجعين.

كما تم وضع خطة للدخول والخروج من المركز، بحيث يتم الدخول من بوابة غير بوابة الخروج، تفادياً للاتصال المباشر، كما تم تحديد عدد استيعاب المدربين اليومي للأشخاص بألا يزيد على 3 إلى 5 يوميًا تجنبًا للازدحام، بالإضافة إلى أن لجان الفحص ستكون فردية. وأما عن الموظفين فسيتم تنفيذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من الرصد الحراري، وارتداء الكمام الواقي، والقفاز، والقناع البلاستيكي للوجه، كما تم وضع حواجز بلاستيكية عازلة بين المكاتب مع استمرار عملية التعقيم.

ودعا المقدم النعيمي، المراجعين كافة إلى ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لضمان حمايتهم وحماية الموظفين والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، حتى انتهاء هذه الأوضاع الطارئة والظروف التي تمر بها الدولة.