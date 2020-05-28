«ناسا» تكشف عن أدواتها على المريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

شاركت وكالة «ناسا» تفاصيل جديدة حول أجهزة الاستشعار المستخدمة في المركبة «بيرسيفيرانس» أثناء تجولها على سطح المريخ بحثاً عن علامات ميكروبية تشير إلى حياة في الماضي على سطح الكوكب.

وستعمل هذه الأدوات، وهي كاميرا عالية الدقة تسمى «شيرلوك»، مزودة بأشعة ليزر فوق البنفسجية تعمل بتقنية التحليل الطيفي المبعثر، جنباً إلى جنب مع أداة أخرى تسمى «واتسون»، عبارة عن مستشعر طبوغرافي للعمليات الهندسية، لأخذ قراءات التربة للمساعدة في تحديد تركيبها الكيميائي والمعدني.

وسيتم تثبيت «شيرلوك» في نهاية إحدى أذرع المركبة الآلية، لإطلاق شعاع ليزري على أرض المريخ. وسيقيس العلماء طريقة تشتيت الضوء عندما يضرب الأرض للاستدلال على نوع المعادن والمركبات الكيميائية التي تتكون منها.

كما سيتم استخدام هذه التقنية لتحديد «البصمة» الطيفية الفريدة التي قد تشير إلى بعض المواد العضوية على أمل تتبع علامات محتملة للحياة. وستساعد الأداة الجديدة «واتسون» في التحليل الطيفي المبعثر للضوء.

وستجمع الذراع الآلية للمركبة العينات في أنابيب معدنية بعرض نصف بوصة، تُترك بعد ذلك على سطح الكوكب لطاقم بعثة المريخ اللاحق من أجل استردادها والعودة إلى الأرض لتحليلها عن قرب.