تأجيل بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الدولي للجودو تأجيل بطولة أبوظبي جراند سلام والتي كان من المقرر أن تنطلق في 22 أكتوبر المقبل على أن تقام في العام 2021، وقال الاتحاد في خطاب أرسله لجميع الاتحادات الأعضاء ، إنه يأمل في عودة النشاط في أكتوبر المقبل.

وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو للاطمئنان على سلامة أسرة اتحاد الجودو الإماراتي بسبب تفشى فيروس كورونا الذي أدى لتوقف الأنشطة الرسمية الخاصة باللعبة.

وقال محمد بن ثعلوب إن برنامج الاتحاد الدولي الذي يشارك فيه منتخبنا يتضمن بطولة طشقند جراند برى في نهاية أكتوبر المقبل إذا أقيمت في موعدها، فيما تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو في ديسمبر بطولة الجراند سلام للجودو، وذلك في ختام الموسم الحالي، إلا أن كل تلك الفعاليات ترتبط بالظروف الصحية.

وأشار رئيس اتحاد المصارعة والجودو إلى أنه اطمأن خلال اتصال ببعثة منتخبنا إلى بدء معسكر منتخب الإمارات للجودو الذي انتظم في معسكر مشترك مع المنتخب المولدوفي في مدينة كيشينو مطلع الأسبوع الحالي ويستمر المعسكر لمدة شهر استعداداً لاستئناف النشاط الدولي حسب التقارير الصحية، وقضم المعسكر الذي يشرف عليه المدرب فاسيلي فولك اللاعب فيكتور الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، واللاعب ايفان في وزن تحت 100 كجم بعد أن تأهلا لأولمبياد طوكيو برصيد النقاط.

هذا ولم يتم اتخاذ قرار بشأن استئناف النشاط المحلي وسيتم تحديد موعد وفق توجيهات القيادة الرشيدة في ظل التعليمات الاحترازية الصحية حفاظاً على سلامة الجميع.