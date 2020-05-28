شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط سعر الأسمنت في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي التابع لدائرة الإسناد الحكومي، التقرير الشهري لمؤشر أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي خلال شهر أبريل/ نيسان 2020، حيث ضم التقرير حركة أسعار مجموعات مواد البناء الرئيسية، مقارنة بشهر مارس/ أذار 2020 وأبريل/ نيسان 2019.

وأظهرت المؤشرات التي تضمنها التقرير ارتفاع متوسط سعر مجموعة «الأسمنت» بنسبة 0.9%، ومجموعة «الخرسانة» بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل 2020، مقارنة بشهر مارس 2020، فيما انخفض خلال أبريل 2020 متوسط أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 20.5%، ومجموعة «الديزل» بنسبة 8.4%، ومجموعة الحديد بنسبة 2.7%، مقارنة بمارس 2020.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أظهر التقرير ارتفاع متوسط أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 6.4%، ومجموعة «أسلاك/للمبنى» بنسبة 3.0%، ومجموعة «مجلى ستنلس ستيل كامل مع الخلاط» بنسبة 2.6%، خلال أبريل 2020، مقارنة بأبريل 2019، فيما سجل التقرير انخفاض متوسط أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 28.9%، ومجموعة «الديزل» بنسبة 17.3%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 12.2%، خلال أبريل 2020 مقارنة بأبريل 2019.

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