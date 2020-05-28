الدرمكي: الحل الأمثل في إنهاء الموسم وتتويج المتصدرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

قام عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، بزيارة تفقدية لنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، وكان في استقباله إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بهدف تفقد ومعاينة آخر المستجدات المتعلقة بصيانة المباني والمنشآت ومرفقات النادي، وتأتي زيارة الأمين العام في إطار الحرص على متابعة سير العمل والوقوف على احتياجات الأندية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الأندية لمواجهة جائحة كورونا.

وأعرب الدرمكي عن شكره لمجلس الشارقة على الدعم والتعاون المستمر وجهودهم المتواصلة للوقوف على متطلبات واحتياجات أندية الإمارة، ونوه الدرمكي إلى أن فيروس كورونا لم يمنع النادي من تحقيق مسعاه في تجديد عقود غالبية اللاعبين لدعم استقرار الفريق، فضلاً عن مفاوضات مع لاعبين آخرين للانتقال إلى دبا الحصن في الموسم القادم.

وعن توقعاته بشأن السيناريوهات المرتقبة لحسم مصير الموسم الكروي قال الدرمكي: الصحة والسلامة هما الأهم في ظل الظروف الراهنة، إلا أن ذلك لا يمنع اتحاد الكرة من إيجاد الحلول المنصفة في حال صعوبة استكمال الموسم لاسيما دوري الدرجة الأولى الذي لم يتبق من عمره سوى أربع جولات فقط، وأعتقد أن الحل الأمثل هو احتساب النتائج الحالية وتتويج المتصدرين ومن ثم إنهاء الموسم، بمعنى اعتبار صعود فريقي الإمارات ودبا الحصن من دون هبوط، بحيث يصبح عدد فرق دوري الخليج العربي 16 نادياً، مع اعتماد الصاعدين من دوري الثانية للأولى، وبذلك يكون عدد فرق الأولى كما هو إذا لم يزدد مع عودة الرمس ورأس الخيمة الموسم القادم، وقد تجد بعض الفرق تضرراً، ولكن على الأندية القبول بالأمر الواقع لأننا أمام ظرف استثنائي.