نادي المدام ينظم مسابقة «العيد معكم أحلى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل نادي المدام الثقافي الرياضي أكثر من 400 مشاركة في مسابقة «العيد معكم أحلى» التي أطلقها خلال إجازة عيد الفطر المبارك برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع فريق مبادرة شكراً لعطائك للمسؤولية الاجتماعية.

وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي أن المسابقة استقطبت كافة فئات المجتمع، من خلال استقبال المشاركات المتمثلة في مقاطع فيديو لدقيقة واحدة وصور تعبر عن فرحة أفراد المجتمع بعيد الفطر المبارك في البيت، وقامت اللجنة المنظمة للمبادرة بجمع ونشر كافة المشاركات على حساب النادي الرسمي على انستجرام وخصصت لجنة مختصة للإطلاع على المشاركات وتحكيمها وفق معايير دقة التصوير والفكرة وأسلوب التنفيذ.

وأوضح ابن هويدن أن نادي المدام الثقافي الرياضي جاهز دائماً للعمل عن بعد وتطبيق كافة الأنشطة والفعاليات بشكل إلكتروني ومتابعة استراتيجية النادي من خلال لجنة العمل عن بعد التي أقرها النادي خلال الأشهر الماضية، كما أثنى على جهود اللجنة الثقافية والإعلامية بطرح المبادرات التي تلبي رغبات أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في الدولة من أجل نشر ثقافة العمل الاجتماعي والثقافي وسير العمل بشكل جيد عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للنادي، وقال إن النادي يدرس العديد من المبادرات خلال الأيام المقبلة.