كيف يمكنك الإبلاغ عن جريمة في دبي؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت القيادة العامة لشرطة دبي، مجدداً مقطع فيديو لخدمة «عين الشرطة»، المتوفرة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

وأوضحت شرطة دبي خلال المقطع الترويجي، طريقة الإبلاغ عن الجرائم التي قد تصادفها أثناء حدوثها، عن طريق تسجيل الجريمة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، «عين الشرطة» وإرساله في بلاغ، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع معه بأقصى سرعة.

وناشدت شرطة دبي، المواطنين والمقيمين بعدم التردد في تسجيل الجرائم عبر تطبيقها الذكي، للمساهمة في حفظ الأمن بالإمارة.

وخدمة عين الشرطة تأتي تنفيذاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي تحرص شرطة دبي على تعزيزه مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع عن طريق المساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، وتم إطلاق هذه الخدمة مسبقاً على تطبيقات شرطة دبي على الهواتف الذكية وعلى ساعة أبل تماشياً مع آخر التطورات في التقنيات القابلة للارتداء، وباستطاعة أي شخص استخدام الخدمة بالضغط على خدمة عين الشرطة في تطبيق شرطة دبي.