«نيكاي» يتخطى مستويات مقاومة ويلحق مسار صعود وول ستريت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز المؤشر نيكاي الياباني الخميس متخطياً مستوى المقاومة الفني الرئيسي لمتوسطه المتحرك في 200 يوم مدفوعاً بآمال عودة الأنشطة الاقتصادية لوضعها الطبيعي بسرعة ووسط اقتناص المستثمرين للأسهم التي شهدت انخفاضات حادة مثل أسهم القطاع المالي.

ويأتي ذلك بعد صعود قوي في بورصة وول ستريت بدعم من آمال اقتصادية ومكاسب قوية لأسهم البنوك.

وتمكنت الأجواء الإيجابية من التغلب على مخاوف بشأن العلاقات الآخذة في التردي بين الولايات المتحدة والصين، مع إشارة واشنطن إلى أنها لن تعتبر هونج كونج بعد ذلك من المناطق المستحقة لمعاملة خاصة إذ تعد بكين لفرض قانون أمني جديد على المدينة.

وارتفع المؤشر نيكاي 2.32 في المئة إلى 21916.31 نقطة متخطياً المتوسط المتحرك في 200 يوم عند 21657. وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.80 في المئة إلى 1577.34 نقطة. وسجل المؤشران بذلك أعلى مستوى لهما منذ أواخر فبراير/شباط.

وكانت المكاسب مدفوعة بتغطية مراكز مدينة في الأسهم المعتمدة على القيمة مثل الشركات المالية وشركات صناعة الصلب والسيارات وهي القطاعات التي تراجعت منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وارتفعت أسهم البنوك 3.6 في المئة وشركات السمسرة 2.2 في المئة والتأمين 2.3 في المئة وشركات الصلب 4.1 في المئة.

وارتفعت أسهم نيسان موتور 8.2 في المئة وميتسوبيشي موتور 6.4 في المئة بعد أن أعلنتا مع رينو عن خطة لإنعاش أنشطة تحالفهم.



وول ستريت



وصعدت الأسهم الأمريكية الأربعاء وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى منذ الخامس من مارس/آذار مع تزايد التفاؤل بتعافي الاقتصاد وسط المزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقادت أسهم البنوك المكاسب وأغلق مؤشرها مرتفعاً بأكثر من 4 في المئة لتأتي في المقدمة بين قطاعات المؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 553.16 نقطة، أو 2.21 في المئة، إلى 25548.27 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 44.36 نقطة، أو 1.48 في المئة، ليغلق عند 3036.13 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 72.14 نقطة، أو 0.77 في المئة، إلى 9412.36 نقطة.