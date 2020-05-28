أعداد الأغنام في أستراليا الأدنى منذ 1905

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت سنوات من الجفاف في شرقي أستراليا بتقليص عدد قطعان الأغنام إلى أدنى مستوياته منذ بدء التسجيلات قبل أكثر من قرن، وفق ما أظهرت أرقام زراعية نشرت الخميس.

وباع مربو هذه الحيوانات قطعان ماشية بقيمة 21 مليار دولار أسترالي (13.9 مليار دولار) العام الماضي أو تخلصوا منها فيما انخفض عدد الأغنام في البلاد إلى 66 مليوناً، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1905 على الأقل.

وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي، مشيراً إلى انخفاض بنسبة 7 % في السنة المالية 2018-2019، «تفاقم الجفاف ونقص الأعلاف في الولايات الشرقية أجبر العديد من مربّي الأغنام والماشية على التخلص من جزء منها».

وأوضحت ساره كيلي مديرة إحصاءات الزراعة في المكتب أن أسوأ جفاف في الذاكرة الحية، الذي لا يزال يسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، قلل أيضاً من قيمة محصول القطن في البلاد إلى النصف، وخفّض قيمة محاصيلها من الأرز إلى أكثر من 80 %.

وكانت الأغنام، خصوصاً المنتجة للصوف، دعامة أساسية للاقتصاد الأسترالي خلال الـ 150 عاماً الماضية.

ولا تتضمن هذه الأرقام الفترة التي اجتاحت خلالها حرائق الغابات المدمرة مساحات من الأدغال والأراضي الزراعية في أواخر العام 2019 وأوائل العام 2020.

وقد أعطت الأمطار التي هطلت أخيراً في بعض المناطق الأمل للمزارعين لبدء زراعة المحاصيل للمرة الأولى منذ سنوات.