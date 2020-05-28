شكرا لقرائتكم خبر عن 11 يوليو موعد مقترح لإعادة فتح "عالم وولت ديزني" جزئيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول تنفيذي من شركة وولت ديزني إن الشركة تأمل في استئناف العمل بملاهي وولت ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا يوم 11 يوليو تموز.

وبحث جيم ماكفي نائب رئيس العمليات في منتجع وولت ديزني وورلد خططا لبدء الفتح التدريجي لقطاعات مملكة السحر ومملكة الحيوان بالملاهي في اجتماع افتراضي مع اللجنة المكلفة بقضية الانعاش الاقتصادي بمقاطعة أورانج بالولاية.

وتحتاج الشركة لموافقة من هذه اللجنة ومن حاكم الولاية قبل إعادة فتح الملاهي.

وأغلقت الشركة حدائق الملاهي التي تملكها على مستوى العالم من يناير كانون الثاني للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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